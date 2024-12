Gouverneur Decaluwé pleit voor nultolerantie in verkeer: “De pakkans moet dringend de hoogte in”

Tijdens het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer bleek liefst zestig procent van alle gecontroleerde bestuurders positief op drugs te testen. Het aantal chauffeurs dat beschonken achter het stuur zat, was dan weer het laagste sinds 2019. “We moeten dringend naar nultolerantie”, benadrukt gouverneur Carl Decaluwé.

Tijdens het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer, van vrijdag 6 tot en met maandag 9 december, vonden in de zeventien politiezones uitgebreide controles plaats.

7.889 bestuurders werden aan een alcoholtest onderworpen, 1,2 procent blies positief of alarm. Het laagste cijfer sinds 2019, maar er werden wel 41 rijbewijzen voor vijftien dagen ingetrokken. Bijna dubbel zoveel als de voorbije jaren.

35 chauffeurs ondergingen ook een speekseltest om druggebruik te traceren en daarvan bleek liefst zestig procent positief. Achttien rijbewijzen werden ingetrokken.

Bezorgd

“Dit stemt me erg bezorgd”, reageert gouverneur Carl Decaluwé. “Ik pleit nogmaals voor een nultolerantie op vlak van alcohol en drugs in het verkeer, maar dan moet er ook dringend meer gecontroleerd worden.”

“De pakkans moet de hoogte in, alleen dan kunnen we de cijfers verder naar beneden halen. Want elke geïntoxiceerde weggebruiker is er één te veel. Nu is de mogelijkheid dat je een alcohol- of drugstest moet afleggen veel en veel te laag.”

Federale actie nodig

Waar alcoholgebruik in het verkeer lager scoort, nemen drugs toe. “Die nemen stilaan de plaats van alcohol in”, klinkt het. “Een trend die we dringend moeten kunnen keren. En dat kan, nogmaals, alleen maar door veel meer te controleren en zo streng mogelijk op te treden.”

“”Ik zal hier nog eens op hameren tijdens het korpschefoverleg, maar ook het federale niveau moet stilaan wakker schieten. Alleen dan kunnen we de broodnodige stappen zetten.”