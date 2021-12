Gouverneur Carl Decaluwé bij start BOB-campagne in Wielsbeke, Oudenburg en Menen

Bij de start van de BOB-wintercampagne nam gouverneur Carl Decaluwé poolshoogte bij alcohol- en drugscontroles in Wielsbeke, Oudenburg en Menen. “Sensibilisering blijft noodzakelijk, want meer dan 20 procent van de bestuurders geeft toe soms te rijden onder invloed”, verklaarde hij.

Tijdens de BOB-campagne controleert de politie chauffeurs op alcohol- en drugsgebruik. De campagne loopt tot eind januari en daarin wil de politie het signaal geven dat rijden onder invloed niet kan. “Het is absoluut nodig. Zeker na een coronajaar zonder campagne. In 2019 werd 2,4 procent van de gecontroleerde chauffeurs betrapt. Dat was een daling tegenover 2018, maar er moesten wel meer chauffeurs hun rijbewijs inleveren. 0 procent blijft nog altijd het streefdoel”, schetst de gouverneur.

Slechtste cijfers

West-Vlaanderen heeft in vergelijking met de andere provincies de slechtste cijfers. “Maar alles hangt af van het moment en de plaats waar gecontroleerd worden. Statistieken met elkaar vergelijken is heel delicaat.”

Op 3 december stak de gouverneur de politie een hart onder de riem in Wielsbeke, Oudenburg en Menen. “Ik vind het belangrijk aanwezig te zijn bij het startweekend van de BOB-campagne. De politie voert dit weekend in alle zones controles, bij regen en wind”, besluit hij. (NVR)