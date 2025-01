Gerichte controles op zwaar verkeer in Bavikhove vanaf april

Vandaag werden de ANPR-camera’s gemonteerd voor de nieuwe vrachtwagensluis in het centrum van Bavikhove. Dit systeem, dat specifiek gericht is op voertuigen boven 5,5 ton, moet ervoor zorgen dat zwaar vrachtverkeer het centrum van Bavikhove niet langer inrijdt, uitgezonderd voor lokale leveringen of ophalingen. Hoewel de regel dat vrachtwagens het centrum niet mogen inrijden al langer van kracht is, maakt de vrachtwagensluis het nu mogelijk om systematisch te controleren op overtredingen.

De controles gaan van start in april, maar in de eerste periode wordt er enkel gesensibiliseerd. Pas daarna worden overtredingen beboet. Voor personenwagens en lichte voertuigen heeft deze maatregel geen enkele impact. Het stadsbestuur wil bewoners geruststellen dat hun dagelijkse mobiliteit in het centrum ongewijzigd blijft.

Meer verkeersveiligheid

De vrachtwagensluis is het resultaat van een samenwerking tussen Harelbeke en Politiezone Gavers, die gelijktijdig een gelijkaardig project uitvoert in Deerlijk. Het doel is om zwaar verkeer uit de woonkernen te weren en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen.

“Deze vrachtwagensluis is een belangrijke stap vooruit voor de inwoners van Bavikhove,” zegt burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze. “We maken onze dorpskernen verkeersveiliger en verminderen tegelijk de overlast van zwaar verkeer. Dit systeem zorgt ervoor dat de bestaande regels nu ook effectief worden nageleefd, zonder impact op personenwagens of plaatselijk verkeer.”

Duidelijke communicatie en sensibilisering

Bedrijven in Bavikhove en Hulste worden persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe vrachtwagensluis. Ze ontvangen uitgebreide informatie over de regels, wie wel of geen toegang krijgt en waar ze terecht kunnen met vragen. Eerst is er een sensibiliseringsperiode na de start van de controles in april, waarin bestuurders kunnen wennen aan het nieuwe systeem zonder dat er onmiddellijk boetes worden uitgeschreven.

Schepen Koen Opsomer benadrukt het belang van de maatregel: “Met de vrachtwagensluis maken we een duidelijke keuze voor verkeersveiligheid en leefbaarheid in Bavikhove. Door systematisch te controleren op zwaar verkeer, zorgen we ervoor dat enkel voertuigen die hier echt moeten zijn, nog toegang hebben. Het gaat om een langverwachte maatregel die nu eindelijk werkelijkheid wordt. We zetten hiermee een belangrijke stap richting een duurzame en aangename omgeving voor onze inwoners.”