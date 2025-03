Gemeentebestuur dringt aan op veiligere N391: “Er moet vooral iets aan de snelheid gedaan worden”

Vorige week gebeurde opnieuw een ongeval op de Kanaalweg (N391) ter hoogte van de afslag met de Otegemstraat. Daar gebeurden in het verleden al meerdere ongevallen, sommige met dodelijke afloop.

Het gemeentebestuur heeft al meermaals aangedrongen bij de wegbeheerders, AWV en de Vlaamse Waterweg, om maatregelen te nemen. Zo’n drie jaar terug werd een schrijven gericht aan beide organisaties met de vraag om er een rotonde aan te leggen. Dit idee kwam van Groen-raadslid Yves De Bosscher en kreeg bijval over de politieke grenzen heen. Alle fractieleiders tekenden het schrijven.

Gesprekken

Ondertussen bleef het stil, heel stil. Maar in november vorig jaar kwam er eindelijk reactie. Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg hadden die maanden dan toch niet stilgezeten. “Er werden meetcampagnes uitgevoerd naar de snelheid toe en er waren tellingen van de verkeersstroom in alle richtingen. Men deed ook een grondige analyse van wat daar mogelijk is, zoals een rotonde of rode lichten. Conclusie van hun studie was dat vooral op de snelheid gewerkt moet worden. Zij stellen een trajectcontrole voor en zouden in afwachting van de uitvoering ervan snelheidsremmende maatregelen nemen, zoals wegversmallingen”, wist de toenmalige schepen Dirk Desmet in november te vertellen.

Huidig schepen van Mobiliteit Raf Deprez voert nu de gesprekken. “Wij mochten op hun schrijven reageren, zeg maar hun advies beoordelen. Voor ons is het belangrijk dat men vanuit de Otegemstraat veilig de N391 kan oprijden. We denken vanuit het schepencollege dat een trajectcontrole daar weinig aan zal veranderen. De snelheid zou er uiteraard wel een beetje uitgaan, maar wij denken dat een rotonde een veel betere oplossing zou zijn, al zou de eventuele uitvoering niet voor morgen zijn. Dus hebben we gevraagd om slimme verkeerslichten te plaatsen. Dat is zowat dezelfde oplossing als aan de afslag met De Pluim en dit werkt heel goed”, aldus de schepen die eraan toevoegde de zaak nauw op te volgen.