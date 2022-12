Geen trajectcontrole, wel flitspalen op N314 tussen Mesen en Heuvelland

De problemen langs de N314 tussen Mesen en Heuvelland slepen al meerdere jaren aan. Grote dooddoener is het zwaar verkeer waardoor er over een beperkte afstand in de straat een verkeerschaos ontstaat.

Er werden door de betrokken partijen al vele oplossingen voorgesteld maar een definitieve oplossing wordt keer op keer op de lange baan geschoven. Een van de oplossingen was naast de zone 30 en het schrappen van parkeerplaatsen om de vrachtwagens te laten kruisen ook het installeren van een trajectcontrole. Uiteindelijk komt die er niet. De betrokken partijen kiezen nu voor het plaatsen van 3 flitspalen.

“Een trajectcontrole is gewoon niet haalbaar,” zegt burgemeester Sandy Evrard. “Voor een trajectcontrole moet je minstens 500 meter hebben, en die afstand is hier moeilijk te vinden ook al omdat de bestuurders aan de Ieperhoek moeten stoppen en zo de kans om beboet te worden zien verminderen.”

In plaats van de trajectcontrole komen nu 3 flitspalen. “Het zal in de 3 gevallen gaan om een ANPR-camera met nummerplaatherkenning”, aldus de burgemeester. De flitspalen worden betaald door AWV en het onderhoud van de palen wordt gedragen door de gemeenten. Een eerste flitspaal wordt voorzien ter hoogte van Peace Village aan de kant van Wijtschate. Aan de begraafplaats van Mesen komt een tweede exemplaar net als aan de vluchtheuvel in de richting van Waasten. (MDN)