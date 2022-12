Gedaan met waarschuwen in Brugge… Meteen boete voor fietsers en bromfietsers die regels niet respecteren: “Wie jonger is dan 16, sturen we naar de verkeersklas”

Meteen een boete voor wie ouder is dan 16 jaar. En wie jonger is, krijgt een uitnodiging voor de verkeersklas. Er móét namelijk iets veranderen, vinden burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en korpschef Dirk Van Nuffel, want te veel (brom)fietsers zijn niet in orde. Daarom hield de politie vrijdag een grootschalige controle in Brugge-centrum. Bij maaltijdbezorgers en scholieren onder andere.

De hele week al werden op de sociale media van de Brugse politie de verkeersregels voor fietsers herhaald. En dat was niet zomaar, bleek vrijdagnamiddag. Omstreeks 15 uur startte de politie op ‘t Zand met een grootschalige verkeersactie, gericht op fietsers, bromfietsers, e-steprijders en andere tweewielers, die steeds vaker opduiken op de openbare weg. De controle was gericht op fietsverlichting, gsm-gebruik en ‘verkeersonveilig gedrag’ zoals rijden zonder handen, rijden door het rood, de plaats die je inneemt op de rijbaan en ga zo maar door. De controles startten rond het sluitingsuur van de meeste scholen en duurden tot omstreeks 22 uur.

Extra signaal

“Deze grote actie is broodnodig. Vergis je niet: we controleren dagelijks in onze zogenoemde reguliere werking. Tweewielers die in de fout gaan, kunnen net zoals autobestuurders altijd tegen de lamp lopen. Maar met een gerichte grootschalige actie, waar we meer ruchtbaarheid aan geven, sturen we een extra signaal uit dat iedereen de verkeersregels moet respecteren”, verduidelijkt korpschef Dirk Van Nuffel.

Dat de actie broodnodig is, zoals de korpschef zegt, werd vorige maand nog duidelijk. Van 580 gecontroleerde fietsen in basisscholen door de politie van Brugge is amper één op de drie in orde. Al zijn het lang niet alleen schoolgaande kinderen die niet in orde zijn. “Het stadsbestuur levert nochtans al jaren grote inspanningen om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verbeteren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Maar ze moeten daar als bevoorrechte weggebruikers ook zelf hun verantwoordelijkheid in opnemen. De Brugse Fietsersbond dringt er zelf herhaaldelijk op aan dat politiecontroles nodig zijn om de duizenden fietsers in onze stad daarop te wijzen.”

Tot 174 euro boete

Naast de controlepost op ’t Zand werden ook op andere plaatsen in het centrum fietsers of ‘steppers’ uit het verkeer geplukt. “Wie in orde was op elk punt, werd beloond met een gadget”, zegt hoofdinspecteur Kenny Tordoir. “Wie een overtreding beging en ouder is dan 16 jaar, kreeg meteen een verkeersboete. Die variëren tussen de 58 en 174 euro. Wie jonger is dan 16 jaar mag een uitnodiging voor de verkeersklas verwachten. Zo kan de verkeerskennis tijdig worden bijgespijkerd.”

Racen tegen de klok

En dat de tijd van waarschuwen voorbij is, stelden we ter plaatse zelf vast. Zo zat de eigenaar van een step met de handen in het haar. Hij reed in een verboden richting, maar werd betrapt door een motorrijder van de politie en mocht meteen naar de hoofdpost komen op ‘t Zand. Daar bleek zijn step mogelijk ook niet helemaal in orde met de reflectoren. Hetzelfde verhaal voor een jonge tiener die zonder handen over het plein reed. Ook hij mocht het komen uitleggen. En dat niet iedereen de actie apprecieert, bewees een amper 13-jarige fietser. “Geen tijd”, riep hij de agent toe, gevolgd door een middelvinger. Een mobiele patrouille kon de jongen uiteindelijk in de kraag vatten.

Later op de avond werd de focus verlegd van de schoolgaande jeugd en andere pendelaars naar de (brom)fietsers die maaltijden leveren aan huis. “Zij moeten meestal tegen de klok doorheen de stad racen, wat gevaarlijke situaties met zich kan meebrengen”, klinkt het bij de politie. Ook de komende tijd zullen fietscontroles blijven gebeuren. De resultaten van deze grote actie worden na het weekend bekendgemaakt. (MM)