Franse drugsdealer opgepakt bij controleacties in Kortrijk en deelgemeenten

Bij een controleactie in de buurt van het Kortrijkse station en Nelson Mandelaplein is een Franse drugsdealer opgepakt. Hij probeerde zowel cocaïne als heroïne te verkopen. Tijdens een ontradende controle in de strijd tegen rondtrekkende inbrekersbendes kon niets verdachts vastgesteld worden.

De controles in de buurt van het station en het Nelson Mandelaplein vonden op donderdag plaats door PZ Vlas. In totaal konden 10 personen en 4 voertuigen gecontroleerd worden. Eén automobilist kreeg een proces-verbaal omdat hij een verboden richting in reed, een andere reed door het rode licht en een derde reed met een niet-verzekerd Frans voertuig rond.

Op vrijdag vonden de controles op enkele belangrijke invalswegen, zoals de Torkonjestraat tussen Marke en Aalbeke, plaats. In totaal zijn 315 auto’s gecontroleerd. 53 voertuigen en de inzittenden kregen een grondige controle. “Deze controleactie verliep vlot en zonder incidenten”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Er waren geen verdachte vaststellingen naar rondtrekkende inbrekers of andere dadergroepen toe. Het overgrote deel van de bestuurders was perfect in orde. Veel mensen vonden onze zichtbare aanwezigheid met zo’n actie een goed initiatief, wat alvast een opsteker is. Iedereen kreeg ook de nodige uitleg over het opzet van onze controles. Er volgen binnenkort nog dergelijke acties.” (LSi)