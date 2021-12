Foutparkeerders worden aangepakt in Menen

Omdat in Menen maar ook in de deelgemeenten vaak een loopje word genomen met de parkeerregels gaat de politie over tot actie. “We beperken ons niet langer tot sensibiliseren, maar gaan ook beboeten.”

“Te vaak merken we dat de chauffeurs een loopje nemen met de wegcode als het gaat over correct parkeren . Daarom hebben we de laatste tijd sterk ingezet op preventie, dat deden we door de gemeenschapswachten stickers te laten aanbrengen op fout geparkeerde wagens om hen te wijzen op hun overtreding. Maar naast sensibiliseren moeten we ook de orde blijven handhaven”, aldus schepen van Mobiliteit Patrick Roose.

“Een vlotte doorgang in de straten kan levensbepalend zijn. Daarom bundelden politie, brandweer en stadsdiensten afgelopen dinsdag de krachten om plaatsen waar wagens een goede doorgang belemmerden, aan te pakken” verduidelijkt burgemeester Eddy Lust.

Vier processen-verbaal

Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder binnen de politiezone Grensleie: “Samen met de veiligheidspartners trokken we onder meer naar de stationsomgeving en het binnen gebied rond het Vander Merschplein. Maar ook buiten het centrum, in de Hogeweg en Tuinwijk testten we de doorgang van de brandweerwagen. In de wijk de Barakken stelden we de meeste problemen vast: in totaal werden vier GAS-pv’s opgesteld en zeven voertuigen werden verplaatst.”

“Dergelijke acties zijn letterlijk van levensbelang”, benadrukt de burgemeester. “Ik hoop dat de weggebruikers dit signaal oppikken en correct parkeren in onze stad. Dagelijks blijven zowel de politie als onze gemeenschapswachten hierop toezien. In de toekomst plannen wij nog dergelijke acties: samen gaan we voor meer verkeersveiligheid.” (WO)