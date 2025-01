Fikse geldboete voor fietser (16) die met pintje teveel op naar huis rijdt na feestje

Een 16-jarige fietser en zijn beide ouders stonden woensdagochtend terecht in de Brugse politierechtbank. De tiener wilde afgelopen zomer na een feestje met de elektrische fiets naar huis, maar belandde in de gracht. Na controle bleek dat de jongeman teveel gedronken had. “Je mag zeker uitgaan en drinken, maar dan mag je niet met de fiets rijden”, klonk het.

Een feestje na een mooie zomerdag eindigde voor de 16-jarige P.D. afgelopen zomer in mineur. De tiener wilde na een avondje vertier met vrienden met de elektrische fiets huiswaarts keren, maar belandde door enkele glaasjes teveel op in Sint-Andries met zijn fiets in de gracht. Na controle bleek dat de jongeman 1,72 promille alcohol in het bloed had. Daarom werd hij, samen met zijn ouders, gedagvaard.

De jongeman zakte woensdagochtend af naar de Brugse politierechtbank. Daar kreeg hij van de rechter een wijze raad voor de toekomst. “Je mag zeker uitgaan”, begon de rechter. “Maar ook al ben je met de fiets, dan mag je nog niet teveel drinken om ermee te rijden. Je moet ofwel een taxi bellen of bij iemand blijven slapen.”

De rechter besloot de tiener uiteindelijk een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, op te leggen.