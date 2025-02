Fietser (30) negeert agenten die verkeer regelen en krijgt rijverbod: “Je wist dat je in fout was”

Een fietsritje in Sint-Andries breekt een 30-jarige Bruggeling zuur op. De fietser negeerde enkele agenten die het verkeer op een kruispunt regelden en stond daar dinsdagochtend voor terecht in de Brugse rechtbank. Het resultaat? Een geldboete en rijverbod.

Op 10 februari 2024 reed een 30-jarige Bruggeling met zijn fiets in Sint-Andries. Op een druk kruispunt was de lokale politie aanwezig om het verkeer te regelen, maar daar trok de fietser zich niets van aan. De man besloot de instructies van de agenten te negeren en stak het kruispunt over. “Toen de agenten hem erop aanspraken, vond meneer het nodig nog te reageren ook”, zegt de procureur.

Rijverbod

De fietser was dinsdagochtend zelf aanwezig voor de zitting en beweert de agenten nooit gezien te hebben. “Er stond veel volk voor me”, zegt de man. “Ik zou nooit bewust een agent negeren.” Al kon de rechter die uitleg niet volledig smaken. “Je wist dat je in fout was”, zegt de rechter.

De Bruggeling kreeg een rijverbod van 8 dagen en moet daarnaast een geldboete betalen.