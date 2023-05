Extra trajectcontroles in Diksmuide: “Liever gezien dat de bestaande eerst werken”

Op aangeven van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters komen er in tal van gemeenten en steden nieuwe trajectcontroles bij waaronder ook in Diksmuide. In de boterstad zullen die komen in de Admiraal Ronarchstraat, De Breyne Peellaertstraat en de Oostendestraat. Diksmuids burgemeester Lies Laridon, die het nieuws via de media vernam, heeft toch enkele bedenkingen bij deze nieuwe trajectcontroles.

“In de straten waar men een nieuwe trajectcontrole wil invoeren, geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u die al goed gecontroleerd wordt. Op dit traject ligt er een school en een kinderopvang en net daarom is er een snelheidsbeperking gekomen.”

“Trajectcontroles meten de gemiddelde snelheid tussen het respectievelijke begin- en eindpunt maar hoe men dit hier zal controleren, is nog maar de vraag. Er komen immers tal van zijstraten uit op de vernoemde straten zodat het eigenlijk niet veel zin heeft. De Stationsstraat, de Grote Markt, de Vredestraat, de Sint-Niklaasstraat, het plein Hauspie, de Galileistraat, de Handzamedijk en het Invalidenplein zijn al enkele van de straten die op het traject van de voorgestelde trajectcontrole uit komen”, legt burgemeester Laridon uit.

“Hoe ze dat technisch zullen oplossen, weet ik niet. Zelf had ik veel liever gezien dat de bestaande trajectcontroles werken voor men nieuwe wil plaatsen.”