Extra ANPR-camera’s in strijd tegen criminaliteit: “Sinds 2013 scoort PZ Westkust ook met de ANPR-wagen”

PZ Westkust krijgt dit jaar 16 extra ANPR-camera’s en zes extra CCTV-camera’s (closed circuit television).

Tijdens de gemeenteraad van januari kwam Christiaan De Ridder, adjunct-korpschef PZ Westkust, een toelichting geven over het cameranetwerk van Politiezone Westkust. Hij schetste de historiek en ook de plannen voor 2024. Politiezone Westkust was al pionier op het vlak van ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen en blijft het voortouw trekken om in het cameranetwerk de nieuwste technologieën te integreren. Korpschef Nicholas Paelinck staat erom bekend een fervent voorstander en voorvechter te zijn van camera’s om politiezones te beveiligen.

Drone met camera

Observatiecamera’s maken al sinds 2005 deel uit van het straatbeeld in zijn regio en in 2007 introduceerde hij als eerste in België en in de Westhoek ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition), waardoor de nummerplaat wordt gespot van elk voertuig dat de politiezone binnenrijdt. Sinds 2013 scoort PZ Westkust ook met de ANPR-wagen. Anno 2017 zorgen nieuwe technologieën ervoor dat de hardware en software heel wat meer mogelijkheden bieden dan alleen nummerplaten herkennen.

“In De Panne verschenen in 2005 de eerste observatiecamera’s in het straatbeeld”, schetst De Ridder de historiek. “In 2007 werden zes ANPR-camera’s in gebruik genomen. In 2013 werd een ANPR-wagen actief en in 2017 worden tien extra camera’s aangeschaft. In 2018 komt er een drone met camera bij en in 2020 volgden nog twee extra ANPR-camera’s. In 2024 schakelt PZ Westkust nog een versnelling hoger: De Panne krijgt 16 extra ANPR-camera’s en zes extra CCTV-camera’s (closed circuit television).”

Daling criminaliteit

Het inzetten van al deze camera’s vertaalt zich in een daling van de criminaliteit. In het kader van grensoverschrijdende criminaliteit, rondtrekkende dadergroeperingen en transmigrantenproblematiek inclusief mensenhandel zijn ANPR-camera’s een godsgeschenk. Door op strategische locaties ANPR-camera’s te plaatsen worden alle toegangswegen tot PZ Westkust afgedekt – ze vormen een schild. Zo kunnen ook de interne verplaatsingen tussen de gemeenten in kaart worden gebracht en beter worden opgevolgd. De camera’s spotten geseinde voertuigen en bewijzen hun nut in gerechtelijk onderzoek. De CCTV-camera’s dragen bij tot de aanpak van mensensmokkel – de ‘small boats’ die vanop de Panse stranden vertrekken komen snel in het vizier. Hun effectiviteit blijkt ook uit de succesvolle aanpak van overlast in de uitgaansbuurt. (MVO)