Elf op 646 bestuurders leggen positieve alcoholtest af bij grootschalige controles in Roeselare en Izegem

Afgelopen zondagnamiddag voerde de verkeersdienst van de PZ RIHO in samenwerking met de collega’s van PZ Midow twee alcoholcontroles uit in Roeselare (Leopold III-laan) en Izegem (Frunpark).

Een eerste alcoholcontrole werd gehouden te Roeselare in de Leopold III-laan. Er werden 374 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen waarbij acht bestuurders een positieve test aflegden. Van vier bestuurders werd het rijbewijs voor drie uur ingehouden, van drie andere bestuurders werd het rijbewijs voor de duur van 6 uur ingehouden en van 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Daarnaast werden twee auto’s en een bromfiets in beslag genomen wegens niet-verzekering.

“Eén bestuurder vluchtte weg, kon gevat worden, maar was verbaal en fysiek agressief. Hij bleek ook onder invloed van drank en drugs”

Daaropvolgend werd een tweede controle gehouden in de Krekelmotestraat ter hoogte van het Frunpark in Izegem. Hier werden 272 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen met volgend resultaat: twee bestuurders mochten hun rijbewijs voor 3 uur inleveren. Een andere bestuurder nam de vlucht doch werd een paar straten verder door twee motorrijders onderschept en aan de kant gezet. Betrokkene was zowel verbaal als fysiek heel agressief. Betrokkene diende te worden geboeid en werd kort bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd en overgebracht naar het politiegebouw. Daar legde betrokkene een positieve alcohol- en drugtest af. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijke voor 15 dagen ingetrokken.

Van de gecontroleerde voertuigen waren er vier niet in orde met de keuring, één voertuig was technisch niet in orde en één bestuurder was geen drager van de veiligheidsgordel.