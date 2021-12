Elf bestuurders onder invloed van alcohol in Damme en Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist steunt de winterbobcampagne met extra controles in Damme en Knokke-Heist. Sinds de start van de campagne reden al 11 van de 303 gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol.

Er zaten ook zes automobilisten onder invloed van drugs achter het stuur. Het politieteam trok in totaal al negen rijbewijzen in voor rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Ook deze editie kiest het politieteam voor een efficiënte aanpak van de winterbobcampagne. De nadruk ligt op gerichte verkeerscontroles en de patrouilles hebben extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten worden meteen aan de kant gezet en gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via het contactformulier op www.politie.be/5446.

(DM)