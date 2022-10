Elf bestuurders, die verkeersbelasting niet betaalden, uit het verkeer gehaald bij controleactie

Op zondag 30 oktober voerden de Politiezone Vlas en de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) een gezamenlijke controleactie in het verkeer uit.

De controlepost stond opgesteld in de Beneluxlaan in Kortrijk en langs de Rijksweg in Lendelede. Er werden in totaal 2.109 voertuigen gescreend via de mobiele ANPR-camera van VLABEL. Daarvan werden 11 bestuurders door de verkeerspolitie aan de kant gezet omdat ze hun verplichte verkeersbelasting niet betaald hadden. Negen daarvan konden hun achterstallige verkeerstaks en de boete ter plaatse betalen. De twee anderen zagen hun wagen in beslag genomen worden omdat zij ter plaatse niet kon betalen.

Verder werden nog (fiscale) overtredingen vastgesteld door Vlabel. Zo reed een bestuurder rond met een Roemeens voertuig, terwijl hij in België ingeschreven is; een bestuurder reed met een handelaarsplaat, terwijl hij daar geen gebruik kon van maken en drie bestuurders reden met een vrachtwagen die niet aangegeven was.

Alles samen werden door de verkeerspolitie 22 bestuurders aan de kant gezet voor controle. Zij moesten allen een ademtest afleggen, niemand had te veel gedronken. Wel reden twee bestuurders met een verlopen keuringsbewijs, een bestuurder kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen en twee bestuurders konden hun rijbewijs niet voorleggen.

“Gezien de resultaten is het duidelijk dat dergelijke gezamenlijke acties nuttig zijn. Bijgevolg blijven ze ook in de toekomst uitgevoerd worden”, aldus Thomas Detavernier, adviseur communicatie & woordvoerder van Politiezone Vlas.