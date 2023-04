Einde discussie: trajectcontroles in Veurne zijn wél wettig, zegt Binnenlands Bestuur

De trajectcontroles in Veurne, waar al meermaals wat commotie over ontstond, zijn wel degelijk wettig. Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerpt daarmee de klacht van oppositieraadslid Stijn Hommez die stelde dat de toestellen niet mochten gefinancierd worden door externe partner TaaS. “We zullen op vraag van de gouverneur de beslissing wel nog eens expliciet opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad”, zegt burgemeester Peter Roose.

Sinds januari zijn er verschillende trajectcontroles actief op het grondgebied van Veurne. In deelgemeenten Beauvoorde en Avekapelle zijn ze actief sinds januari, de Albert I-Laan in Veurne sinds kort en later komen ook Houtem en Bulskamp aan bod. Maar sinds de eerste twee trajectcontroles actief werden, veroorzaken ze veel beroering. Zeker nadat bleek dat in de eerste weken na het actief worden al 1.800 boetes werden uitgeschreven. Heel wat mensen reageerden ontevreden en sommigen namen een advocaat onder de arm.

Ook onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez nam de trajectcontroles op de korrel. “Ze zijn in Veurne niet wettig”, stelde Hommez. “De systemen voor de trajectcontroles moeten volledig gefinancierd worden door de lokale overheid maar Veurne werkte er voor samen met externe partner TaaS. En dat kan niet. Ze krijgen bovendien 24 euro per vastgestelde overtreding.” Hommez diende klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat instaat voor het beleid omtrent lokale besturen.

Wel wettig

Dat Agentschap stelde Hommez nu in het ongelijk. “Reeds in 2021 antwoordde minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een gelijkaardige vraag”, klinkt het. “De constructie waarbij lokale besturen de financiering invullen waarbij een privéfirma eigenaar is van de installatie, en waarbij het lokale bestuur een deel compenseert door een bedrag er boete af te staan voldoet aan de financieringsvoorwaarde van de Wegverkeerswet. Het initiële uitgangspunt blijft immers gevrijwaard: er worden geen gewestelijke middelen aangewend.”. Hommez stelde ook de lokale autonomie van de trajectcontroles in twijfel maar volgens het Agentschap werd er geen schending daarvan en van het algemeen belang gevonden.” De trajectcontroles zijn dus wettig.

Aantal boetes flink gedaald

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) toont zich tevreden met de uitspraak. “Het is gewoon hetgeen we al altijd zeiden: dat er geen probleem is met deze constructie”, zegt hij. “Wel vroeg het Agentschap ons om de concessieovereenkomst met het TaaS, waar sinds het akkoord met het bestek nog extra punten in werden opgenomen, nog eens expliciet en ter verduidelijking voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zullen we ook doen. Daarmee komt nu hopelijk een einde aan de commotie rond de trajectcontroles. En kan iedereen het enkel hebben voor wat ze dienen: de verkeersveiligheid dienen. Ik kan daarbij enkel vaststellen dat ze wél werken. In Beauvoorde zijn het aantal GAS-boetes in de zone 30 na een aantal weken met 90% gedaald en ook elders zien we flinke dalingen. Mensen hebben dus hun verkeersgedrag aangepast en dat is een goede zaak.” (JH)