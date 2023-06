Eerste ‘superflitser’ actief in Oostende

In de Mariakerkelaan in Oostende werd een ‘superflitser’ geplaatst. Vanaf 1 juli flitst het verplaatsbare toestel volop in beide richtingen in de straat.

De werken voor de plaatsing van het gigantische flitstoestel lokten al heel wat belangstelling. Het toestel van het Lidar-type wordt gehuurd bij de firma Securoad. De plaatsing kadert in de nieuwe regeling rond GAS-boetes: de snelheidsovertredingen kunnen voortaan via GAS-boetes gesanctioneerd worden.

Op andere plaatsen

De politie zal de gegevens van de superflitser uitlezen en bezorgen aan de stad Oostende, die via de GAS-ambtenaar een sanctie oplegt. “De plaatsing gebeurt op basis van meldingen, metingen en ongevallencijfers. Nu staat de flitser in de Mariakerkelaan, ter hoogte van de Leeuwerikenstraat, maar het toestel kan verplaatst worden”, luidt het bij de Oostendse politie.

De politie kan ook flagrante overtredingen blijven vaststellen: iemand die een te grote snelheidsovertreding begaat, mag zich nog steeds aan een PV verwachten.