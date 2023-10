Een op tien bestuurders rijdt te snel tijdens grootschalige verkeerscontrole in Westkust: “Spijtige balans”

Politiezone Westkust hield afgelopen zaterdag een grootschalige verkeerscontrole op drie plaatsen op het grondgebied waarbij in totaal 1.816 voertuigen gecontroleerd werden op hun snelheid. 9,4% of bijna een op tien reed te snel. “En dat is een spijtige balans”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

De alcohol- en snelheidscontroles gingen afgelopen zaterdag door op drie plaatsen in elke gemeente van Westkust. Het ging om snelheidscontroles met een onderschepping door motorrijders.

53 hardrijders

De meeste gecontroleerde voertuigen waren in de Duinhoekstraat in De Panne. Daar werden 698 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 53 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid daar bedroeg er 81 kilometer per uur. De locatie bevond zich buiten de bebouwde kom maar de snelheid was er beperkt tot 50 kilometer per uur.

De meeste betrapte bestuurders waren in de Polderstraat in Oostduinkerke. “Daar ging het om 78 hardrijders op een totaal van 577 bestuurders”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Die locatie bevond zich in de bebouwde kom en de hoogst gemeten snelheid was 81 kilometer per uur. Op de N34 in Nieuwpoort werden nog 40 snelheidsovertreders betrapt. In totaal reed dus 9,4% of bijna een op de tien te snel. Dat is een spijtige balans.”

Ademtesten

In de Duinhoekstraat in De Panne legden 124 bestuurders nog een ademtest af. Twee bestuurders keken veel te diep in het glas. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zij zullen zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank. (JH)