Een op de vier gecontroleerde bestuurders in de fout tijdens controleactie in Aalbeke en Marke

Afgelopen dinsdag 21 maart voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas een controleactie uit op de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en op de Pottelberg in Marke. Bij een op de vier gecontroleerde voertuigen werd een inbruik vastgesteld

28 bestuurders werden uit het verkeer gehaald en gecontroleerd: identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig… Ze moesten ook allemaal een alcoholtest ondergaan. Niemand had te veel gedronken.

Zeven inbreuken

Wel werden volgende inbreuken vastgesteld: één bestuurder droeg zijn autogordel niet, één was niet handenvrij aan het bellen, één voertuig was niet correct ingeschreven, één lading was niet correct vastgemaakt, één bestuurder beschikte niet over een correcte vervoersvergunning, één bestuurder werd betrapt toen hij door het rood licht reed en één bromfietser werd tegengehouden omdat zijn bromfiets opgefokt bleek.