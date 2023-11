Een op acht bestuurders reed te snel na controles in Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend op twee dagen een snelheidscontrole en daarbij werden 3.134 voertuigen gecontroleerd. In totaal reden er 393 of bijna een op de acht te snel.

De controles afgelopen weekend strekten zich uit over twee dagen. Zowel op zaterdag als zondag was de mobiele flitser actief. “Op zaterdag 11 november stelde onze ploeg zich op in Koksijde en De Panne”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “710 voertuigen werden gecontroleerd, 54 bestuurders respecteerden de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur niet. Vervolgens verplaatsten we ons naar de A. Boudrystraat in Oostduinkerke. Daar reden 57 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 30 km kilometer per uur. 163 bestuurders hielden zich wel aan de snelheidslimiet in deze fietsstraat. We sloten onze dag af in de Albert I-laan in Nieuwpoort. 616 voertuigen passeerden langs onze mobiele flitser. 31 bestuurders reden te snel.”

“Op zondag 12 november startten we de controles in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Van de 295 gecontroleerde voertuigen reden er 31 sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Willem De Roolaan in Nieuwpoort reed bijna 50 % te snel. Van de 272 gecontroleerde voertuigen respecteerden 125 bestuurders de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur niet.”

In de Duinhoekstraat in De Panne tot slot werden er 1.021 voertuigen gecontroleerd. 95 bestuurders reden te snel. (JH)