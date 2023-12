Terwijl het aantal (aangekondigde) snelheidscontroles in de Politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) in december vrij laag lag, schakelt de politie in januari 2024 een tandje bij.

Opvallend dit keer is dat alle aangekondigde controles zich op de weekdagen situeren. Je vindt de straten waar men controleert hieronder. De aangekondigde controles in december liepen tot en met vandaag.