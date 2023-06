Druk weekend voor politie Torhout: inbraak restaurant en dronken amokmakers

Het was een druk weekend voor de politie in Torhout. Patrouilles moesten diverse keren tussenbeide komen voor dronken mensen, zowel op straat als in het verkeer. Er werd ook een inbraak vastgesteld in een restaurant. De inbrekers moesten daar vluchten toen een luid alarm afging.

De eerste interventies vonden al plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Even na middernacht zorgde een 19-jarige jongeman voor amok in de Stationsstraat. Hij bleek dronken te zijn en werd bestuurlijk aangehouden en in de politiecel gestopt. Een uur later wachtte een 31-jarige man uit Menen hetzelfde lot nadat hij voor overlast zorgde in de Langepijpestraat. Ook hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.

Vluchtmisdrijf

Om 3.50 uur onderschepte de politie een 25-jarige man achter het stuur van zijn wagen in de Stationsstraat. Hij reed rond met een niet verzekerde wagen en bleek onder invloed te zijn. Hij verloor het rijbewijs voor zes uren en zijn auto werd getakeld. Zondagochtend om 5.45 uur werd in de Keibergstraat een 24-jarige man uit Oostende betrapt die onder invloed achter het stuur zat. Ook hij verloor het rijbewijs voor zes uren. In de Revinzestraat moest de politie rond 9 uur dan weer tussenbeide komen nadat een geparkeerde auto werd aangereden door een bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde. (JH)