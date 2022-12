Drugs achter het stuur zijn in opmars, minister voorziet 2.000 extra speekseltests

Het gebruik van drugs achter het stuur zit in de lift. Dat blijkt uit de cijfers van de federale politie én uit de vaststellingen van de lokale politie tijdens het voorbije actieweekend onder leiding van de gouverneur. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters voorziet daarom 2.000 extra speekseltests per provincie.

Afgelopen weekend voerden de negentien politiezones van West-Vlaanderen het aantal controles naar geïntoxiceerde chauffeurs op. Maar liefst zesduizend bestuurders werden in het kader van het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs langs de kant gezet en aan een controle onderworpen. De actie werd, anders dan de voorbije jaren, vooraf aangekondigd en dat leverde wel degelijk op. “Voor wat alcohol betreft, zien we het beste resultaat in jaren. Slechts 1,7 procent van alle bestuurders legde een positieve test af. Vorige jaren lag dat aantal vaak rond de twee à drie procent”, toont West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé zich tevreden.

Verdachte geur

Met minder tevredenheid wordt gekeken naar de resultaten van de speekseltest, die zes verschillende soorten drugs kan detecteren. Die test wordt alleen boven gehaald als agenten duidelijke tekenen van druggebruik merken, zoals verwijde pupillen, desoriëntatie of een verdachte geur uit de wagen. Tijdens het voorbije weekend werden er zo 35 speekseltests afgenomen en dat leverde in zestig procent van de gevallen een positief resultaat op. “We zien dat aantal jaar na jaar stijgen en dat is verontrustend. De politiezones hebben ook steeds meer materiaal ter beschikking om hier specifiek op te controleren”, zegt Decaluwé.

Omslachtig

Dat bevestigt ook Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. “Justitie heeft meer dan voldoende van die speekseltests besteld en we krijgen die gratis ter beschikking”, klinkt het. “Helaas is de speekseltest nog altijd een omslachtige procedure. Mocht er een eenvoudigere test op de markt komen, dan zouden we nog meer mensen kunnen controleren en dus nog meer gedrogeerde bestuurders uit het verkeer kunnen halen. Want ook wij zien dat aantal jaar na jaar stijgen”, zegt Paelinck.

10.000 extra

De stijgende trend is niet alleen een indruk op het terrein, ook uit de cijfers van de federale politie blijkt heel duidelijk dat drugs in het verkeer aan een opmars bezig zijn. Waar er in 2013 nog slechts 290 gedrogeerde chauffeurs betrapt werden, waren dat er vorig jaar al 1.267. Ook tijdens de eerste zes maanden van dit jaar liepen er al 633 bestuurders tegen de lamp. Om dat aantal terug te dringen, voorziet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) nu 10.000 extra speekseltests, 2.000 per provincie.