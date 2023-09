Drie nieuwe flitspalen in Kortrijk met GAS5-systeem stuiten op kritiek: “Willen dat geld zeker naar verkeersveiligheid gaat”

Er komen drie nieuwe flitspalen in Kortrijk, waarbij het stadsbestuur zelf de boetes kan uitschrijven door het GAS5-systeem. Gemeenteraadslid Sien Vandevelde (CD&V) zegt liever een verkeersveiligheidsfonds te zien, waardoor men ervan verzekerd is dat het geïnde geld gebruikt wordt om de verkeersveiligheid te verhogen. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) verzekert dan weer dat er nog veel meer geld naar verkeersveiligheid gaat dan de flitspalen zullen opleveren.

Sinds deze zomer kunnen in Kortrijk GAS5-boetes worden uitgeschreven voor kleine snelheidsovertredingen. Vlaamse gemeenten mogen dat eigenlijk al sinds februari 2021. Nu is er in Kortrijk dus, in overleg met politiezone Vlas, gekozen voor drie locaties in zones 30 en 50. Er komen met andere woorden drie nieuwe flitspalen in de Erasmuslaan 11 op Hoog Kortrijk, aan de Hoge Dreef 46 in Heule-Watermolen en op de Rollegemseweg 126 in Rollegem, aan het stadsgroen Marionetten.

Sien Vandevelde (CD&V), kersvers gemeenteraadslid en vervangster van Carol Leleu, snapt niet waarom het stadsbestuur kiest voor flitspalen: “Als de flitspalen echt bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen, dan had men beter mobiele camera’s voorzien. Dat is ook wat het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid VIAS aanraadt. Nu wordt er enkel op die drie hotspots gewerkt, terwijl je met mobiele camera’s verkeersveiligheid in de breedste zin kan bewerkstelligen.”

“Bovendien komt er met dit systeem heel wat geld binnen bij het Kortrijkse stadsbestuur, maar wij willen meer zekerheid dat het geïnde geld ook effectief wordt geïnvesteerd in de Kortrijkse verkeersveiligheid. Waarom is er bijvoorbeeld geen verkeersveiligheidsfonds waar die inkomsten in worden gestopt?”

Boekhoudtechnisch onmogelijk

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) weerlegt die standpunten: “Het is boekhoudtechnisch onmogelijk om een verkeersveiligheidsfonds waar die inkomsten in zouden komen in de begroting te stoppen. Je kan met andere woorden die boetes niet letterlijk oormerken en garanderen dat het geld gaat naar verkeersveiligheid. Ik kan alleszins verzekeren dat wij met het stadsbestuur voldoende geld investeren in verkeersveiligheid, nog veel meer zelfs dan wat er zal binnenkomen met de boetes afkomstig van die drie nieuwe flitspalen.”