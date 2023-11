“Dit is een onterechte boete”: Ambulancier (32) uit Lo-Reninge voor rechter nadat hij geflitst wordt tijdens prioritaire rit, maar boete weigert te betalen

Een 32-jarige vrijwillige ambulancier uit Lo-Reninge stond dinsdagochtend terecht voor de Brugse politierechtbank nadat hij geweigerd had een snelheidsboete te betalen. Opvallend: de man werd beboet terwijl hij met een patiënt en spoedverpleegkundige in de ambulance op weg was naar een ziekenhuis. Toen enkele weken later de boete in de bus viel, was de man met stomheid geslagen.

Een bizar tafereel dinsdagochtend in de Brugse politierechtbank. De 32-jarige B.B. uit Lo-Reninge moest verschijnen nadat hij geweigerd had een snelheidsboete te betalen. De dertiger was op 9 november vorig jaar aan het werk als vrijwillige ambulancier. Met een hartpatiënt en verpleegkundige reed B.B. met de ambulance naar het AZ Damiaan in Oostende voor verdere spoedeisende hulp.

Tijdens die rit werd B.B. geflitst aan een gecorrigeerde snelheid van 89 kilometer per uur waar slechts 70 toegelaten was. Enkele weken later viel een boete in de bus, maar B.B. weigerde die dus te betalen.

Vrijspraak

B.B. reed met de ambulance prioritair en was dan ook met stomheid geslagen toen de boete in de bus viel. De dertiger tekende verzet aan, maar dat werd door het parket in eerste instantie niet aanvaard. De dertiger stond daarom terecht voor de Brugse politierechter, al begreep die ook niet goed waarom de man moest verschijnen. “Ik ben ook geschrokken”, zegt de procureur, die geen idee heeft waarom de man alsnog moest verschijnen.

“De situatie is duidelijk”, zegt de politierechter. “Dit is een onterechte boete tijdens een noodsituatie.” Het beroep werd door de politierechter dan toch ontvankelijk verklaard, waarna de man de vrijspraak kreeg. Advocaat Hannes Colpaert was blij met die beslissing. “Ik probeerde een logica te vinden voor de gang van zaken, maar vond die echt niet.” (CC)