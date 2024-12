Crombez haalt superflitser per direct uit het verkeer: “Budgettaire mag niet de insteek zijn”

De superflitser zal niet meer ingezet worden in Oostende. Dat kondigde burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) aan op de gemeenteraad. Het contract voor het huren van de ‘Lidar’ wordt niet verlengd, maar ook de al geplande inzet tijdens het lopende contract is geschrapt. “Het budgettaire mag niet de insteek zijn van het flitsen”, legt Crombez uit. De aanpak van snelheidsduivels en patserwagens zal niet wijzigen.

In het najaar van 2023 maakte Oostende kennis met de Lidar. De grijze bak, in de volksmond bekend als ‘de superflitser’, werd in de zone 30 ingezet. “Een efficiënt middel om te handhaven”, volgens sommigen. “Een manier om de stadskas te spijzen met GAS-boetes”, volgens veel anderen. Oostende huurde de Lidar voor 7.400 euro per week. De opbrengsten waren een veelvoud: drie weken flitsen in oktober 2023 leverde de stadskas 110.000 euro aan boetes op. In prognoses verwachtte het vorige stadsbestuur zelfs 5 miljoen euro per jaar te innen uit GAS-boetes. Het was nooit echt duidelijk hoeveel daarvan zou komen van flitsboetes, maar bij inwoners leefde wel het idee dat het vooral om flitsboetes ging. Het argument om de inwoners te sussen ‘dat twee derden van de flitsboetes voor niet-Oostendenaars waren’, werd niet gesmaakt. De stad Oostende had nog een contract tot begin januari 2025 en vanuit de stad was al netjes een planning gemaakt met locaties om de superflitser in te zetten. Daar steekt John Crombez nu een stokje voor.

Geen Lidar meer

“We zullen het contract voor de Lidar niet verlengen. En we zullen ook de geplande inzet van het lopende contract niet meer doen”, kondigde burgemeester John Crombez aan op de gemeenteraad. Hij motiveert: “Er was hier veel bijval voor de stelling dat de plotse omschakeling naar zone 30, gecombineerd met veel flitsen en zonder investeringen in verkeersveiligheid, het draagvlak voor de zone 30 niet ten goede is gekomen. Als we flitsen, dan moeten we in eerste instantie ingrijpen op de zware feiten, zoals de hoge snelheden en het spinnen van auto’s. (Spinnen is rondjes rijden aan hoge snelheid met een auto en uit een rijdende auto klimmen om stunts uit te voeren, red.) Het is niet de bedoeling dat de mensen die ‘s avonds laat aan 37 km per uur rijden in een zone 30 geflitst worden.”

Voor de zware overtreders en snelheidsduivels is Crombez scherp: “We hebben daar in Oostende iets te veel last van. Dat is in alle omstandigheden onaanvaardbaar en we zullen daarop extra inzetten. Maar dat doe je niet met een Lidar.” Crombez is duidelijk: “De zware overtreders moeten aangepakt worden. De opbrengst van die boetes is voor een ander niveau. Dat levert dan niets op voor de stadskas, maar dat is ook niet onze insteek.”

Zone 30

Ook over de zone 30 in de hele stad sprak de burgemeester zich uit: “We zullen de snelheid in bepaalde straten aanpassen naar 50 km per uur in functie van voetgangers en fietsers, maar ook in functie van tijdstip en drukte. In de Voorhavenlaan, waar ‘s avonds weinig verkeer is en er een voorrang van rechts is, kan het misschien met wisselende snelheden.”

Data zullen belangrijk zijn: “De politie verzamelt nu gegevens van het Agentschap Wegen en Verkeer en hun eigen cijfers over snelheid en drukte om te zien wat nodig is. In januari kan beslist worden.” Crombez noemt als voorbeelden de grote assen, zoals Zilverlaan, Stuiversstraat en Voorhavenlaan.

Niet straffeloos

Politie Oostende maakt momenteel een analyse van de zone 30. Korpschef Philip Caestecker: “Het is niet eenvoudig. We moeten er rekening mee houden dat een groot deel van de huidige zone 30 al bestond van voor de laatste toevoeging. Daarbij maken we ook een analyse van de ongevallen in de zone 30. Als iemand dronken tegen een wagen rijdt, dan heeft dat niets met een zone 30 te maken. We brengen de aan snelheid gerelateerde ongevallen in kaart.” Snelheidsduivels passen maar beter op hun tellen. Korpschef Philip Caestecker wees op de inzet van bemande flitsers: “We hebben ‘s avonds en ‘s nachts al geflitst om patserwagens (auto’s met asociaal en onverantwoord rijgedrag, red.) te vatten. Dat was onder meer het geval op de Schorre.”

De politie geeft geen cijfers over hoe vaak er (bemand) geflitst wordt, maar wijst er op: “Er zijn de onbemande trajectcontroles en flitspalen en ook de bemande wagen met flitser. Er is altijd één van die drie flitsmethodes actief in Oostende.”