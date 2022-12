Controlepost Franse gendarmerie aan grens De Panne na drie jaar weg: “Goed nieuws voor verkeersveiligheid”

De grenscontroles die de Franse gendarmerie al drie jaar lang uitvoert op de E40 net over de grens met De Panne zijn eindelijk opgeheven. Het verkeer hoeft voortaan niet meer af te rijden om eerst een controlepost uit te voeren. Vlak voor de zomer kwam er veel kritiek op, na verschillende ongevallen waarbij zelfs twee doden vielen. “Dit is goed nieuws voor de verkeersveiligheid”, reageert burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B).

Al sinds 2019 is de E40/A16 in Frankrijk in feite volledig onderbroken voor het verkeer dat Frankrijk binnenrijdt. In Aire des Moëres moest al het verkeer de snelweg verlaten om voorbij een controlepost te rijden. Eerst werden daar controles uitgevoerd omwille van de coronamaatregelen, daarna voor de vluchtelingenproblematiek. Het ging echter om ‘controles te pas en te onpas’, maar elke dag stonden er wel lange files, soms zelfs tot voorbij De Panne. Het leidde tot gevaarlijke situaties op de weg.

Twee doden

Tussen januari dit jaar en juni gebeurden verschillende ongevallen, vooral met vrachtwagens. Het zwaarste gebeurde op 15 juni toen twee Fransen stierven nadat ze met hun auto in de file inreden op een vrachtwagen in Adinkerke. Burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B) reageerde toen furieus en vroeg overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Franse autoriteiten. Op de E40 tussen Veurne en de grens kwamen infoborden. “Nu is de controlepost eindelijk opgeheven”, zegt Degrieck. “Nadat ik herhaaldelijk de alarmbel luidde en een Facebookgroep ‘Les Bons Plans de La Panne !’ onder leiding van Arnaud van Robaeys de problematiek herhaaldelijk aankaartte bij de Franse pers is er nu actie ondernomen. De nutteloosheid van de grenscontroles is doordrongen en sinds kort zijn ze opgeheven. In een Europa van vandaag zijn deze controles bovendien niet zo logisch. Ik ben blij dat deze miserie eindelijk letterlijk van de baan is.”

Borden voor Plopsaland blijven

De al dan niet dynamische infoborden die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste tussen Veurne en de grens blijven wél nog. “Er is nog overleg met het AWV maar er werd beslist om ze deze eindejaarsperiode zeker te behouden”, vervolgt Degrieck. “De kerstvakantie komt er aan en dan is het traditioneel drukker aan de kust. Er is dan ook meer verkeer voor Plopsaland. Naast de wegcontroles is er ook een problematiek van de Plopsalandfiles. De afrit van Adinkerke werd daarvoor al verlengd maar we zijn nog steeds vragende partij voor meer structurele ingrepen, waarop we wachten. In die optiek is het goed dat de borden die de files aanduiden voorlopig blijven staan.” (JH)