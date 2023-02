Charlotte krijgt acht snelheidsboetes op één dag in de bus

Charlotte Nayaert (34) is er het hart van in. Op één dag kreeg ze maar liefst acht snelheidsboetes in de bus, allemaal in één week tijd opgelopen op het traject Gistel-Westkerke-Oudenburg, waar sinds 13 januari trajectcontrole in voege is. “Ik reed telkens een klein beetje te snel. Maar ik vind het erg dat ik nooit een nieuwe kans kreeg, die acht boetes waren er in één keer. Ik sta met de rug tegen de muur.” In Beauvoorde is er een gelijkaardige problematiek rond trajectcontroles.

Sinds 13 januari zijn een reeks trajectcontroles in voege op het grondgebied van Oudenburg, en Charlotte Nayaert zal dat geweten hebben. Zij woont in Gistel, maar baat samen met haar man Bart Praet de feestzaal Salons Provoost aan de vaart in Oudenburg uit. Ze legt dus meermaals per dag het traject af van Gistel naar Oudenbug, via onder meer de Gistelsesteenweg en de Westkerksestraat, waar trajectcontrole gebeurt. Vorige week kreeg ze op één dag maar liefst acht boetes van de federale politie in de bus, allemaal opgelopen in de eerste week dat de trajectcontrole van kracht was.

Roepen en blèten

“Ik reed met snelheden van 52 tot 56 km per uur, één keer ook 60 per uur”, vertelt ze. “Een klein beetje te snel dus. Voor zeven boetes moest ik 63,02 euro betalen, voor die van 60 km per uur moest ik 112 euro ophoesten. Alles moest binnen de tien dagen betaald zijn en ik kon er niets aan doen. Ik vond dat nogal heftig. Natuurlijk heb ik te snel gereden, maar als alle boetes in één keer binnenkomen, krijg je de kans niet om je rijgedrag aan te passen. Echt, ik was razend. Ik heb zitten roepen en blèten. Ik vond het echt verschrikkelijk.”

“Rug tegen de muur”

“Natuurlijk moet je de wet volgen, maar wat me pijn doet, is het gevoel dat je hier niet meer onderuit kan. Je moet mee volgen of je bent er geweest. Ik sta met de rug tegen de muur en dat is wat me het meest kwaad maakt. Je vindt nergens een luisterend oor.”

“Het zijn al geen gemakkelijke tijden, en dan komt dit er nog bij”

“Bovendien zijn het voor niemand makkelijke tijden. En dan komt dat er toch eens bij. Ik wil niemand iets verwijten. Als ik iets post op Facebook, dan is het altijd op een toon die ik ook zou gebruiken als iemand vlak voor me staat. Ik blijf altijd beleefd en dat was ook het geval toen ik dit deelde op Facebook. Ik vraag me wel af of die snelheidsbeperking van 50 km per uur op andere plaatsen niet nuttiger zou zijn. Ik had het er toch erg moeilijk mee.”

“Aantal boetes nu met drie vierde gedaald”

De trajectcontroles in Oudenburg zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en het is de federale politie die de boetes int. Het stadsbestuur van Oudenburg zit er voor niets tussen, maar is uiteraard wel op de hoogte. “Ik ken mensen die twee of drie boetes na elkaar hebben, zelfs iemand die er één opliep in het doorgaan en één in het terugkeren”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Maar acht boetes is wel heel extreem.”

“De trajectcontrole is sinds 13 januari operationeel. In de eerste twee weken waren er telkens 1.000 boetes per week, maar dat is intussen met drie vierde gedaald. De trajectcontrole is dus wel effectief”, meent de burgemeester. “Maar in het begin was het dus wel schrikken voor heel wat mensen. Wij hebben nochtans bekendgemaakt dat de controles van start gingen en er staan ook bordjes. Maar blijkbaar waren er toch heel wat mensen die het niet wisten.”