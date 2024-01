“Camera’s actief vanaf maart”: trajectcontrole op komst in dorpskern van Beselare

De bebouwde kom van Beselare krijgt de eerste trajectcontrole in de gemeente. Dit tot grote tevredenheid van de meeste bewoners. “Vooral ‘s avonds laat en ‘s nachts is het hier niet te doen”, stelt buurtbewoner Frederik De Huyvetter.

De trajectcontrole loopt tussen de begraafplaats in de Beselarestraat en het kruispunt De Warande in de Wervikstraat. De installatie van de camera’s gebeurde in het najaar van 2023 en in december gebeurde de ijking. Die ijking zorgt ervoor dat de camera’s de snelheid correct meten. Pas vanaf maart 2024 start de echte trajectcontrole. Dan zullen de camera’s werken en komt er een boete wanneer bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur rijden.

Gevaarlijke situaties

“Dit traject is de drukste weg in Zonnebeke met gemiddeld bijna 16.000 voertuigen per dag”, weet schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980). “Onderzoek toonde aan dat 85 procent van het verkeer 10 tot zelfs 20 kilometer per uur te snel rijdt op deze plaats. Dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties in het centrum, waar er scholen, handelaars, onthaalouders, horeca en dus ook veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn. Verkeersveiligheid kwam uit de bevolkingsbevraging als topprioriteit naar voren. Daarom zet het bestuur in op acties die het verkeer veiliger maken.”

“Eindelijk actie”

Frederik De Huyvetter die op het traject woont, is alvast tevreden. “’s Avonds laat en ‘s nachts is het immers niet te doen. Wagens, vrachtwagens en tractoren rijden aan grote snelheden voorbij. Het lijkt wel een Formule 1-circuit. Iedereen is tevreden met deze ingreep.” Ook Lieven Polfliet uit dezelfde straat deelt die mening. “Al jaren klagen we deze verkeerssituatie aan, maar nu wordt er werkelijk iets aan gedaan. Een flitspaal is maar een momentopname, trajectcontrole is veel beter. De meeste snelheidsduivels zijn er bij de ploegwisseling bij de bedrijven. Het is alsof die Franstaligen dan een race houden.”

De camera’s nemen twee foto’s van je nummerplaat en meten hoe lang je rijdt. Zo wordt je gemiddelde snelheid berekend. Ligt die te hoog, dan krijg je een boete. Rijd je gemiddeld tussen 56 en 60 kilometer per uur, dan betaal je een GAS-boete van 53 euro. Vanaf 60 kilometer per uur, betaal je 11 euro extra per kilometer die je te snel rijdt. Vanaf 70 kilometer per uur gaat de overtreding naar de politie en bepalen zij de bedragen. Volgens de schepen is het de bedoeling deze eerste controle in eigen beheer uit te rollen. “Eens dit proces werkt, kan dit worden uitgebreid op andere locaties in functie van de verkeersveiligheid. Laat ons eerst deze in werking krijgen en het effect evalueren.” (Noël Vandewiele)