Cameranetwerk in Roeselare vernieuwt en breidt uit

De politiezone RIHO blijft investeren in haar cameranetwerk. Zo worden enkele camera’s in Roeselare vervangen. Het gaat om de domecamera’s in de Hendrik Consciencestraat, aan de kortparkeerzone aan het station en nabij het busstation.

Ook de vaste camera op de hoek van de Grote Markt en de Nonnenstraat wordt vervangen. Op de Munt komt er een nieuwe camera aan de fietsenstalling. Daarmee wordt een blinde vlek op het plein weggewerkt.

Geen Chinese camera’s

Op de Ardooisesteenweg wordt de camera, die voor renovatie van het pand op de hoek van het busstation aan de gevel was bevestigd, op een paal gezet.

Tijdens de politieraad informeerde Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) of er zeker niet geïnvesteerd werd in de omstreden Chinese camera’s. Korpschef Curd Neyrinck garandeerde dat dit zeker niet het geval is.

Patrouilles aansturen

Bart De Meulenaer (N-VA) vroeg zich af of de camera’s kunnen helpen bij het oplossen van inbraken. “De beelden worden 24 of 24 uur bekeken. Dat brengt voordelen met zich mee. Op basis van de beelden kunnen we de patrouilles rechtstreeks aansturen”, aldus de korpschef.