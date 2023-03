Brugge telt drie trajectcontroles, maar… geen van de drie werkt

Geen enkele trajectcontrole werkt in Brugge. Dat is het ontluisterende antwoord dat Annick Lambrecht (Vooruit) kreeg op een vraag naar de stand van zaken. “Dit is weggesmeten Vlaams geld. Als ze niet werken, plaats er dan geen. En geef dat geld aan de politie, die er bijvoorbeeld sensibilisatiecampagnes mee kan uitrollen”, reageert ze ontgoocheld.

Van de drie trajectcontroles op Brugs grondgebied werkt er momenteel… geen enkele! De installatie langs de Maalse Steenweg kampt met een technisch defect, die langs de Torhoutse Steenweg wordt wegens een dispuut niet gebruikt en die langs de Dudzeelse Steenweg is nog steeds in opbouw. Vlaams parlementslid en voorzitter van de gemeenteraad Annick Lambrecht (Vooruit), die de informatie opvroeg, is verbijsterd.

“Vorig jaar lieten 521 mensen het leven in het verkeer, in onze provincie stierven 63 mensen op de weg. Snelheid blijkt een van de belangrijkste redenen van dodelijke verkeersongevallen. En dan moet je horen dat de met veel poeha aangekondigde en zeer dure trajectcontroles in Brugge niet werken… Hier blundert de Vlaamse overheid immens. Ik zou beschaamd zijn in zo’n beleid voor verkeersveiligheid. Dit is weggesmeten geld. Als ze niet werken of kunnen werken, plaats er dan geen. En geef dat geld aan de politie, die er bijvoorbeeld sensibilisatiecampagnes mee kan uitrollen. De bevoegde Vlaamse minister Lydia Peeters (Open VLD) zal ik hier zo snel mogelijk over interpelleren en het stadsbestuur zal ik vragen om in overleg te treden. Dit kan niet!”

Geldverkwisting

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) treedt de voorzitter van de gemeenteraad bij. “Dit is ongelofelijk. De trajectcontroles worden geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Vlaamse overheid. Voor de trajectcontrole langs de Torhoutse Steenweg hebben we zelfs, samen met de politie, een negatief advies gegeven. Op het traject zijn er twee snelheidsbeperkingen en het loopt ook in twee politiezones, wat vragen doet rijzen over de wettelijkheid van de boetes. Daarom wordt die niet in werking gesteld.”

“Als stad gaan we aandringen op een snelle oplossing, want in se geloof ik wel in dit systeem, dat niet op één plaats controleert maar rekening houdt met de gemiddelde snelheid op een langer traject. Maar nu is dit weggesmeten geld.” Voor de installatie van een trajectcontrole op een gewestweg mag je al snel rekenen op een kostprijs van 150.000 à 160.000 euro.

Camera’s komen er

Het AWV kondigt een oplossing aan voor twee van de drie problemen. “Het klopt dat de al iets oudere installatie langs de Maalse Steenweg af en toe kampt met een technisch defect, maar onze aannemer is gemiddeld binnen de vier dagen aanwezig”, klinkt het. “Elk probleem konden we ook altijd oplossen. Het laatste defect, gemeld op 27 februari, hebben we nog niet volledig kunnen verhelpen, maar eind volgende week plannen we een tweede interventie.” Ook voor de Dudzeelse Steenweg is er nieuws. “Op donderdag 23 maart worden de camera’s opgehangen.”