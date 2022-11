Bijna 500 chauffeurs werden geflitst tijdens rallyweekend in Kortrijk

Niet alleen op het parcours van de ‘6 Uren van Kortrijk’ duwden de chauffeurs het gaspedaal stevig in. In de omgeving van de rallywedstrijd organiseerde PZ Vlas zowel op zaterdag 19 als zondag 20 november snelheidscontroles. Gespreid over de twee dagen werden er 4.508 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 485 de snelheidslimiet overschreden, zo’n 10%.

Onder hen zat ook een rallypiloot, die ook naast het parcours wou uitpakken met zijn snelle bolide. In de Doorniksesteenweg in Kortrijk reed hij 88 km/u waar hij slechts 50 km/u mocht. Hij mag nu voor 15 dagen brommen zonder rijbewijs. Naast de snelheidscontroles werden er nog een resem andere verkeersovertredingen vastgelegd. Bij de start van de rally moesten 59 wagens getakeld worden, in het stadscentrum werden nog een vijftal wildparkeerders geverbaliseerd. PZ Vlas blikt tevreden terug op de controleactie. “De aangekondigde snelheidscontroles en zichtbare politieaanwezigheid hebben hun effect gehad”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.