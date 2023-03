Bijna 3% van gecontroleerde fietsers had geen verlichting tijdens campagne in Westkust

De provinciale campagne Verplicht Verlicht liep van 1 september tot en met 28 februari.

In de eerste periode tot en met 14 oktober werd enkel preventief gehandeld en kregen overtreders geen boete, maar wel een waarschuwing. Ze moesten zich ook snel in regel stellen. Er werden aan de scholen in Westkust toen 380 fietser gecontroleerd waarvan 86 fietsen niet in orde bleken met de verlichting. Vanaf 14 oktober tot en met 28 februari liep een repressief luik. “In deze periode controleerde Westkust 2.829 fietsen”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

Daling in vergelijking met vorig jaar

“Bij 85 fietsen was de fietsverlichting niet in orde. Dat is 2,91% van het totaal en minder dan het jaar voordien. Toen was 3,36 % niet in orde. Fietsers van wie de fiets niet op orde was, werden beboet. Er waren 37 onmiddellijke inningen voor volwassen fietsers, elf pv’s voor fietsers tussen 16 en 18, vijf jongeren tussen 12 en 16 moesten verplicht een verkeersvormingsklas volgen en er waren 32 mondelinge waarschuwingen voor fietsers jonger dan 12. De jonge overtreders moeten zelf een prestatie leveren én aantonen dat zij hun lesje geleerd hebben. Voor wie de les aandachtig bijwoont en slaagt voor de eindtest vervalt de geldboete. Wie echter de verkeersvormingsklas niet bijwoont, wie de les ernstig verstoort of wie niet slaagt voor de eindtest zal alsnog de geldboete dienen te betalen.”

“Bovendien wordt de identiteit samen met het proces-verbaal van overtreding overgemaakt aan het parket dat het pv kan overmaken aan de jeugdrechtbank. Ouders zien er dus best strikt op toe dat hun zoon of dochter die werd uitgenodigd voor een verkeersklas ook effectief en aandachtig de les bijwoont.” (JH)