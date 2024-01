Bijna 14% te snel tijdens eerste flitsactie van Westkust in 2024

Politiezone Westkust hield op dinsdag de eerste flitsactie van 2024. Er werd op drie locaties geflitst en 122 bestuurders of 13,7% reed te snel.

De eerste controleactie in 2024 waarbij het mobiele flitstoestel van zone Westkust werd ingezet is een feit. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd. “We startten de controleactie in de A. Boudrystraat in Oostduinkerke”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “In deze fietsstraat reden 34 bestuurders sneller dan 30 kilometer per uur. 86 bestuurders respecteerden de snelheidslimiet wel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 54 kilometer per uur. Op de N34 in Nieuwpoort werden 446 bestuurders gecontroleerd. Deze locatie ligt buiten bebouwde kom maar er geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. 69 bestuurders respecteerden deze limiet niet. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 81 kilometer uur. In de Koksijdeweg in De Panne tot slot passeerden 327 bestuurders onze mobiele flitscamera. 19 bestuurders reden sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 67 kilometer per uur.” (JH)