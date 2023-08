Bijna 100.000 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd bij ruim 100 bestuurders, onder meer in Rumbeke en Izegem

De Vlaamse belastingdienst heeft woensdag bij controles op zeven plaatsen in Vlaanderen, waaronder Rumbeke en Izegem, 117 bestuurders uit het verkeer gehaald. Zij hadden in totaal bijna 100.000 euro aan verkeersbelasting niet betaald. Dat heeft de belastingdienst donderdag gemeld aan Belga.

De auto’s in kwestie werden gericht opgespoord met behulp van slimme camera’s. Op basis van de nummerplaat zagen de belastingcontroleurs wie de verkeersbelasting niet betaald had.

Boetes

De wanbetalers kregen ook een boete van 25 procent van het achterstallige bedrag. Het ging in totaal om 99.674 euro verkeersbelasting.

De controles vonden plaats op de E40 richting Gent en richting Brussel in Wetteren, op de E403 richting Brugge in Rumbeke, op de N36 in Izegem, op de N75 en de André Dumontlaan in Genk en op de Postzegellaan in Mechelen.