Bewoners klagen over straatracers in J&M Sabbestraat in Menen: politie onderneemt actie en verscherpt controles

“Te snel, veel te snel!” Het is een uitdrukking die de bewoners van de J&M Sabbestraat niet onbekend is. Hoewel de straat, een belangrijke stadsas, in 2022 werd opgenomen in een zone 30 blijven snelheidsduivels er zorgen baren. De politie onderneemt actie en verscherpt er de controles.

Eerder deze week maakte de politiezone bekend dat ze de controles op snelheid in de J&M Sabbestraat zou gaan opdrijven. Een beslissing die het directe gevolg is van de onophoudelijke stroom aan klachten die ze op het commissariaat bijna dagelijks ontvangen. De bewoners van de straat zijn de snelheidsduivels meer dan beu en laten hun ongenoegen blijken.

“De nutswerken die er op dit moment gaande zijn hebben er geen goed aan gedaan. Zij die graag op het gaspedaal duwen, hebben nu heel wat meer plaats om te racen.” Sophie Lefebvre (39) woont in het geteisterde stukje Menen en ziet bijna dagelijks hoe overdreven snelheden voor gevaarlijke situaties zorgen. “De voetpaden werden een paar maanden geleden tijdelijk verwijderd voor de werken waardoor wagens nu bijna tot tegen de gevels van de huizen parkeren. Je krijgt zo meer dan een meter extra wegdek en zij die graag op het gaspedaal duwen, hebben dat goed begrepen. Overdag is het hier eigenlijk erg rustig, heel wat mensen zijn dan op hun werk. Maar van zodra de scholen sluiten en mensen naar huis trekken, hoef je nooit lang te wachten alvorens je halsbrekende toeren ziet. Chauffeurs die meerdere auto’s per keer voorbij racen, dit terwijl schoolkinderen naar huis wandelen? Het is bijna dagelijkse kost.”

“Aftellen tot volgende voorval”

Toch zijn het vooral de nachtelijke avonturen in de straat die de bewoners zorgen baart. “Je hoort ze al van ver afkomen, de straatracers”, zucht Sophie. “In de zomer is het nog duidelijker want dan staan de ramen meestal open. We kunnen dan vanuit de slaapkamer zien hoe ze zich hier op een circuit wanen en elkaar uitdagen om te gaan racen. Vorig jaar was hier al een spectaculair ongeval, toen zo een laagvlieger los tegen een verkeerslicht reed. Voor ons is het gewoon aftellen tot het volgende voorval waarbij we vooral hopen dat ze geen onschuldige voorbijgangers bij hun fratsen betrekken. Toen de burgemeester vorig jaar keihard optrad tegen straatracers, werd het even kalm maar ondertussen hebben ze al geen schrik meer van die maatregelen.”

Hoopvol

Een zorgwekkende situatie dus. Al ziet Sophie, net als andere bewoners, het in de toekomst wel verbeteren. “Het zijn ingrijpende werken die hun resultaat niet zullen missen. We wonen nog in het enige stuk Sabbestraat waar geen verkeersdrempels liggen, iets waar de werken verandering in zullen brengen. Er komt een drempel pal voor onze deur. Als ze daar aan hoge snelheid over zullen vliegen, zal het niet zonder gevolgen zijn. Er komen ook bomen en groene stroken, waardoor racen erg moeilijk zal worden.”

De politiezone kondigde verscherpte controles aan vanaf 15 februari. Geen loze woorden zo blijkt want de eerste flitswagen werd reeds in de straat gespot.