Bestuurder vlucht weg van politiecontrole in Kortrijk en laat voertuig achter

Donderdag voerden de interventieteams van PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) zowel in de voor- als namiddag verkeerscontroles uit op enkele invalswegen.

Verspreid over de Condédreef in Kortrijk en de Moeskroensesteenweg in Aalbeke werden in totaal 220 bestuurders in het controledispositief geleid.

Rijbewijs ingetrokken

Alle 220 bestuurders moesten een alcoholtest ondergaan. Een persoon had (veel) te veel gedronken, zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Twee bestuurders toonden een buitenlands rijbewijs dat niet in orde was, zij kregen een onmiddellijke inning

Korte zoekactie

Een bestuurder nam met zijn voertuig de vlucht van het controledispositief. Zijn auto werd na een korte zoekactie snel aangetroffen maar de bestuurder zelf kon zich te voet vluchtend onttrekken aan verdere controle. Wellicht had ook hij te veel gedronken.