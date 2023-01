Bestuurder onder invloed aan de kant gezet in Oostende

Zondag, in de vroege vooravond, intercepteerde de politie van Oostende een auto met aan het stuur een vrouw onder invloed.

Rond 18 uur liep een melding binnen over een vrouw die lag te slapen op het stuur van een auto, in de buurt van de Fortstraat. Een politiepatrouille ging poolshoogte nemen. Toen de politie ter plaatse kwam, was het voertuig net vertrokken, maar even verderop kon de patrouille het voertuig alsnog tegenhouden.

De bestuurder, een 50-jarige vrouw uit Oostende, legde na een controle een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. In de auto zat ook nog een kind.