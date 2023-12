Bestuurder lichte vracht krijgt pv wegens slechte hygiëne in voertuig

De politie Westkust hield afgelopen donderdag een nieuwe controleactie waarbij het samenwerkte met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Naast verschillende inbreuken die de politie vaststelde, schreef het FAVV ook een pv uit omwille van de slechte hygiëne in een voertuig.

De controles gingen donderdag door ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 aan de Kinderlaan in Nieuwpoort. Het ging om een gezamenlijke controleactie van politiezone Westkust en het FAVV tussen 6 uur ‘s morgens en 12 uur ‘s middags. “Politie Westkust noteerde verschillende inbreuken”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Er was één proces-verbaal omdat de overtreder reed zonder geldig rijbewijs CE. Daarnaast een onmiddellijke inning van 1.500 euro omdat men niet in het bezit was van een geldige vervoersvergunning. Er volgde ook nog een onmiddellijke inning van 1.320 euro omdat de bestuurder reed zonder het verplicht gebruik van de tachograaf. Daarnaast waren er twee pv’s van waarschuwing inzake verzekering en keuring. Het FAVV controleerde 21 voertuigen en stelde één proces-verbaal op omwille van slechte hygiëne van het voertuig.” (JH)