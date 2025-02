Bestuurder betrapt met verdovende middelen bij controleactie Westkust

Politiezone Westkust voerde zondag een verkeerscontrole uit op drie locaties op het grondgebied. Daarbij werden verschillende bestuurders betrapt die teveel hadden gedronken. Er werd ook iemand betrapt met verdovende middelen.

In totaal werden 354 bestuurders getest op alcoholgebruik. Dat gebeurde in de Veurnestraat in De Panne, de Albert I Laan in Nieuwpoort en in de Albert I Laan in Koksijde. In De Panne bliezen twee bestuurders positief, waardoor een onmiddellijke inning van 189,42 euro en een rijverbod van drie uur volgde. Daarnaast kreeg een bestuurder een onmiddellijke inning van 68,42 euro wegens een vervallen keuringsbewijs. In Nieuwpoort blies opnieuw een bestuurder alarm, wat leidde tot een onmiddellijke inning van 189,42 euro en een rijverbod van drie uur.

Daarnaast werden boetes uitgeschreven voor een vervallen keuringsbewijs, het niet kunnen tonen van een verzekeringsbewijs, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het met twee personen voortbewegen op een elektrische step. In Koksijde werden geen overtredingen vastgesteld. Tijdens de verplaatsing van Nieuwpoort naar Koksijde merkte de politie in de Franslaan in Nieuwpoort een voertuig op dat een sterke cannabisgeur verspreidde. Bij controle werden meerdere inbreuken vastgesteld, wat leidde tot drie processen-verbaal: voor rijden onder invloed van verdovende middelen, een vermoedelijk onverzekerd voertuig en het bezit van verdovende middelen. Omdat het voertuig niet verzekerd was, werd het voertuig getakeld. (JH)