Een 35-jarige man uit Torhout verspeelde vrijdagnacht zijn rijbewijs nadat hij even voor 3 uur door de politie betrapt werd.

Een patrouille zag de man zwalpen in zijn bestelwagen over de baan. Zijn voertuig werd onderschept en de man legde een positieve ademtest af. Hij was onder invloed van alcohol waarna zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. (JH)