Beroemde flitspaal uit Sint-Eloois-Winkel even buiten werking nadat grapjas snoeisel voor de lens stopt

De kans dat je afgelopen zondag geflitst werd in de Izegemsetraat in Sint-Eloois-Winkel is erg klein. Iemand had immers snoeisel in de flitskast gestopt. De beroemde flitspaal mocht dus even een rustdag nemen…

De flitspaal stond vroeger in de Gullegemsestraat, maar verhuisde naar de Izegemsestraat. De flitspaal haalde eerder al de media. In de Gullegemsestraat stond ze op het voetpad, maar toen er nieuwbouwappartementen kwamen, kon de paal niet meer flitsen omdat die achter een uitstekend balkon kwam te zitten. Maandenlang werkte de paal toen niet, er werd een nieuwe plaats gezocht en gevonden. Al had dat heel wat voeten in de aarde, maar in 2015 kwam ze wat verderop in de Gullegemsestraat te staan.

Begin 2021 volgde een nieuwe verhuizing, dit keer naar de Izegemsestraat. Wie vanuit Izegem Sint-Eloois-Winkel kwam binnengereden houdt zich maar beter aan de 50 kilometer per uur bij het betreden van de bebouwde kom. Heel wat mensen liepen er al tegen de lamp.

Snoeisel van buurman

Maar afgelopen zondag kon dat het het geval niet zijn, want door het snoeisel in de flitsbak was de lens bedekt. Op de foto die al gretig op sociale media circuleerde is te zien dat de haag van de buurman van de flitspaal gesnoeid werd. Iemand moet bij het zien van de snoeisel op dit ‘lumineuze’ idee gekomen zijn.

Er zit ook niet altijd een camera in de flitspaal en het is ook niet duidelijk of het op dit moment wel het geval is. Burgemeester Bart Dochy was nog niet op de hoogte. “Ik ben er nochtans gepasseerd, maar het was me niet opgevallen. We zullen de diensten ter plaatse sturen om dit te verwijderen.”