Beloofde oplossingen blijven uit: alle trajectcontroles in Brugge werken nog steeds niet

Een maand nadat Annick Lambrecht (Vooruit) te weten kwam dat geen enkele van de drie trajectcontroles in Brugge werkte, zijn er nog steeds geen oplossingen gevonden. Integendeel, het verhaal lijkt zelfs een grotere lijdensweg te worden. “Terwijl wordt er met mensenlevens gespeeld”, aldus Annick Lambrecht, die een nieuwe stand van zaken vroeg.

Annick Lambrecht (Vooruit) wilde midden maart weten hoever het stond met de uitrol van de trajectcontroles in Brugge. Van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) kreeg ze toen het ontluisterende antwoord dat geen enkele van de drie werkte, door uiteenlopende oorzaken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kondigde heel snelle oplossingen aan, maar een maand later blijken die er nog niet te zijn. Integendeel, de oplossingen zijn nog niet voor morgen.

Tegen de zomer?

Wat is de stand van zaken? De trajectcontrole langs de Maalse Steenweg kampt al even met een technisch mankement. Begin maart zou AWV met een snelle oplossing komen, maar de problemen blijven maar naar boven komen. De camera’s werken wel, maar de gegevens raken niet tot bij het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC). AWV zegt dat de aannemer op de hoogte is van het probleem en hoopt dat er tegen de zomer een oplossing zou zijn.

De installatie langs de Dudzeelse Steenweg raakte niet geïnstalleerd. Nu dit wel zou gebeurd zijn, blijkt dat de ingebruikname uitgesteld zal moeten worden. “Door capaciteitsgebrek en logistieke problemen post-corona”, klinkt het nu. De ijking en homologatie moeten zelfs nog gebeuren. Ook dit systeem zal voor de zomer niet werken, klinkt het nu.

Twee snelheden

En dan is er de trajectcontrole langs de Torhoutse Steenweg, die over twee gemeenten, twee politiezones en twee snelheidsbeperkingen loopt. Hierdoor kan een trajectcontrole onmogelijk werken. “Het AWV heeft twee oplossingen voorgesteld: een inkorting van het traject en dus het verplaatsen van één installatie, op de kosten van AWV. Of de grens van de bebouwde kom terug verplaatsen naar de oorspronkelijke staat.” Daarmee zou de snelheid op Brugs grondgebied weer op 70 km/h gebracht moeten worden. “We hebben tot nu toe geen fiat ontvangen voor een van beide oplossingen. Om de trajectcontroles te doen werken, moeten de verschillende partners – van AWV over lokale politie tot justitie – hun rol vervullen. Met het ter beschikking stellen van de infrastructuur vervult AWV zijn rol zo goed als mogelijk”, klinkt het nog.

Nóóít

Zowel burgemeester Dirk De fauw (CD&V) als de Brugse politie zegt geen enkel voorstel van de minister of AWV te hebben gekregen. “Het is net op hún vraag dat we de snelheid verlaagden naar 50 km/u, omdat er op die weg verschillende oversteken zijn”, klinkt het bij de politie. Burgemeester Dirk De fauw: “De snelheid op de Torhoutse Steenweg opnieuw verhogen naar 70 km/u gaan we nóóít meer doen. Langs die gewestweg zijn er heel wat jongerenverenigingen gevestigd. Bovendien waren ook de buurtbewoners vragende partij voor de snelheidsbeperking. AWV en de minister moeten maar vragen aan Zedelgem of het zijn deel van de Torhoutse Steenweg ook naar 50 km/u wil brengen. En als ze een piloon willen verzetten voor hun trajectcontrole: daar heb ik geen enkel probleem mee. Ze doen maar.”

Wijzen naar elkaar

Annick Lambrecht reageert verbijsterd en zal alle partijen opnieuw ondervragen. “Het is ongelofelijk: Brugge verwijst naar de minister en zij verwijst naar Brugge. Terwijl spelen ze met de verkeersveiligheid van de Bruggelingen, wetende dat elke twee dagen een zwakke weggebruiker sterft in het verkeer en dat snelheid in de top drie van oorzaken staat… Bovendien kost een trajectcontrole langs een gewestweg al snel 150.000 euro, wat op dit moment dus weggesmeten geld is.”