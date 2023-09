Belgische en Franse politie houden samen overlastcontroles in station van Kortrijk: meer dan 1.000 personen gecontroleerd

In de stations van Kortrijk en het Noord-Franse Tourcoing heeft politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) samen met de Franse politie dinsdag een grootschalige controleactie gehouden. Meer dan duizend personen werden gecontroleerd, van wie negen drugs op zak hadden.

De actie vond dinsdagochtend plaats in de stations van Kortrijk en Tourcoing. Zowel treinen vanuit Frankrijk als vanuit de grote steden in het binnenland werden gecontroleerd. Meer dan duizend treinreizigers werden gecontroleerd op drugsbezit, wapendracht, fiets- of andere diefstal, inbraken, illegaliteit of andere vormen van stedelijke overlast.

Negen personen hadden drugs op zak. Het ging voornamelijk om cannabis en hasj. Bij 41 anderen reageerde de drugshond omdat ze eerder drugs hadden gebruikt of op zak hadden. Eén reiziger bleek illegaal in het land te zijn en een persoon kreeg een pv voor het verstoren van de openbare orde. “De samenwerking tussen onze en de Franse politiemensen was zeker een meerwaarde, elkaars politionele skills en ervaringen konden zeker gedeeld worden. Het was een geslaagde actie”, klinkt het bij politiezone Vlas.