Automobilist (50) vlucht met bijna 3 promille twee keer weg na ongevallen aan Kortrijkse ring: “Airbags in zijn auto waren nochtans open gesprongen”

De Kortrijkse politierechter wil laten onderzoeken of een 50-jarige man eigenlijk wel nog rijgeschikt is. Nauwelijks twee jaar na een ongeval met een glas teveel op veroorzaakte hij aan de Kortrijkse ring twee ongevallen en bleek hij opnieuw 2,8 promille alcohol in het bloed te hebben.

Op 11 februari 2024 knalde de man, beroepshalve directeur in een woonzorgcentrum, aan hoge snelheid achteraan in op een auto die op het kruispunt van de Gentsesteenweg en de R8 in Kortrijk aan de rode lichten stil stond. Niettegenstaande de hevige klap stoof de aanrijder weg, maar wat verderop veroorzaakte hij nog een ongeval met een auto die gewoon de R8 volgde. Opnieuw vluchtte hij in zijn zwaar beschadigde auto nog weg. Het voertuig kon uiteindelijk met open airbags bij hem thuis gevonden worden. Hij had maar liefst 2,8 promille alcohol in het bloed. En dat terwijl hij in maart 2022 nog maar was veroordeeld voor een ongeval met een glas teveel op. Toen ontsnapte hij aan een alcoholslot, dit keer zal dat onvermijdelijk zijn. “Een totaal foute reactie in een professioneel en emotioneel moeilijke periode”, gaf de man zelf toe. “Maar hij heeft geen alcoholprobleem”, vulde advocate Sarah Leysen aan. “Ik ben nu niet meer de persoon die ik toen was”, aldus nog de man. De politierechter fronste toch even de wenkbrauwen en wil een verslag van een gerechtsdeskundige om na te gaan of de vijftiger wel nog rijgeschikt is. Dat moet tegen 13 maart klaar zijn. (LSi)