ANPR-camera aan Markt levert Tieltse stadskas 56.600 euro op

In 2021 werden in Tielt 1.097 GAS-boetes uitgeschreven. Het overgrote deel daarvan – 999 stuks – waren verkeersinbreuken. Vooral in de Tramstraat werden heel wat overtredingen vastgesteld. Dat bleek uit het GAS-jaarverslag van 2021.

De ANPR-camera in de Tramstraat bewijst duidelijk zijn nut. Zo registreerde de camera daar vorig jaar maar liefst 977 verkeersinbreuken. Telkens gaat het over automobilisten die onreglementair de Markt oprijden.

Elke bestuurder kreeg daarvoor een boete van 58 euro, wat maakt dat Stad Tielt op die manier meer dan 56.000 euro aan boetes kon innen. Ondanks het groot aantal inbreuken, gaat het evenwel om een daling in vergelijking met vorig jaar. Zo waren er in 2020 nog 1.030 dergelijke inbreuken.

Sluikstorten

Verder werden er in 2021 61 boetes uitgedeeld voor sluikstorten. In totaal gaat het om 83 overlastinbreuken. Ook voor vuur in open lucht, winkeldiefstal en GAS-boetes met betrekking tot dieren, werden respectievelijk drie, zeven en vijf boetes uitgedeeld.

“We merken dat sluikstorten een hardnekkig probleem blijft. Daarom maakt het stadsbestuur gebruik van twee verplaatsbare sluikstortcamera’s. Ook IVIO beschikt trouwens over camera’s”, aldus algemeen directeur Hendrik Van Bruwaene.

In totaal kent Tielt wel een daling wat betreft het aantal vastgestelde GAS-inbreuken. Zo zakte het aantal bekeuringen van 1146 in 2020 naar 1097 vorig jaar.

