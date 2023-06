Amper vijf dagen trajectcontroles in Lo-Reninge en al 600 bestuurders betrapt

Sinds 15 juni zijn de twee trajectcontroles actief op het grondgebied van Lo-Reninge en dat zullen de bestuurders geweten hebben. In amper vijf dagen tijd werden liefst 600 weggebruikers betrapt. “We vragen dan ook nogmaals aan iedereen om de snelheid te respecteren”, meldt de stad Lo-Reninge.

Nog geen week zijn de twee trajectcontroles actief op het grondgebied van Lo-Reninge. Op 15 juni traden zowel die in Lo als in Reninge in werking. Ze staan telkens aan de bebouwde kommen en de snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur. Dat ze werken zullen heel wat weggebruikers intussen geweten hebben. In amper vijf dagen tijd werden liefst 600 weggebruikers betrapt die zich niet aan de snelheid hielden. “Dat zijn er meer dan 120 per dag”, meldt de stad Lo-Reninge. “En dat ondanks de uitgebreide sensibiliseringscampagnes vooraf via onder meer sociale media, de infokrant, infoborden en brieven en affiches. En toch stellen we vast dat meer dan 600 weggebruikers zich niet aan de snelheid hielden. We vragen dan ook aan iedereen nogmaals met aandrang om de snelheid te respecteren en een boete te vermijden. Zo gaan we voor een leefbaar en veilig Lo-Reninge.”

Kleine snelheidsovertredingen

Volgens de politie gaat het gros van de snelheidsovertredingen om kleine snelheidsoverschrijdingen, waarvoor de boete 53 euro bedraagt. Het gaat om beperkte inbreuken van bestuurders die nog moeten wennen aan de trajectcontroles. Na een grote piek in het begin van de controles volgt meestal een snelle daling. (JH)