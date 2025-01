Amper 5 dagen zijn voorlopig rijbewijs, toch heeft Arent (18) er al 3 alcoholcontroles opzitten: “De eerste keer had ik wel wat stress”

De politie controleerde het voorbije weekend extra op het rijden onder invloed. En dat heeft Arent Ticket (18) uit Lo aan den lijve mogen ervaren. Vrijdag werd de jongeman twee keer aan een alcoholcontrole onderworpen en zondagvoormiddag mocht hij nog een keer blazen.

Vrijdagavond startte de politieactie ‘Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur’. Ook in de politiezone Spoorkin (Lo-Reninge, Alveringem en Veurne) werd extra gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer.

Arent Ticket kan erover meespreken. De jongeman uit Lo heeft sinds woensdag zijn voorlopig rijbewijs, maar werd het voorbije weekend maar liefst drie keer aan een alcoholcontrole onderworpen. “Vrijdagavond moest ik twee keer stoppen in Alveringem”, zegt hij. “De eerste keer wist ik niet goed wat te doen en reed ik bijna voorbij. Gelukkig zei mijn vader, die mijn begeleider is, dat ik moest stoppen. Tot overmaat van ramp kreeg ik door de stress het raampje niet meteen naar beneden. Op de terugweg van de dokter moest ik nog eens stoppen. Maar ze herkenden me en ik mocht doorrijden. Maar de agent merkte wel fijntjes op dat ik zeker om 22 uur moest thuis zijn, want na dat uur mag je met een voorlopig rijbewijs de baan niet op.”

Sleutelhanger

Toen Arent zondagvoormiddag schoenen ging kopen in Veurne, moest hij nogmaals halt houden. “Vlak daarvoor had ik al plaats moeten maken voor een brandweerwagen die met loeiende sirenes achter ons reed, het was me het weekend wel”, zegt Arent. “In Veurne kreeg ik een BOB-sleutelhanger. De vrijdagavond in Alveringem had ik er geen gekregen, dat vond ik toen jammer.”

Ook papa Frank Ticket (56) moest als begeleider blazen en kreeg een sleutelhanger. “Sinds ik mijn rijbewijs heb, werd ik tot voor dit weekend in al die jaren misschien drie keer gecontroleerd”, zegt hij. “Mijn zoon evenveel keer in vijf dagen. Maar ik vind alcoholcontroles een goede zaak. Zo veroorzaakte het afgelopen weekend opnieuw iemand een ongeval onder invloed met een kind op de achterbank.”