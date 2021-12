Alcohol, drugs en te snel rijden: West-Vlaamse chauffeurs deden het niet goed afgelopen weekend

Vrijdag 3 december tot maandag 6 december 2021 moest een ‘West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’ worden. Althans, dat was toch de bedoeling van gouverneur Carl Decaluwé. Helaas werd dit doel niet behaald, want op elke overtreding waren de cijfers slechter dan tijdens de vorige grootschalige controleactie in 2019, ondanks het vervroegde sluitingsuur in de horeca om 23 uur. Van alle geteste chauffeurs had 3,7 procent te veel gedronken, was 25 procent onder invloed van drugs en reed 4,43 procent te snel.

15 lokale politiezones en de federale weg- en scheepvaartpolitie organiseerden extra verkeersacties in West-Vlaanderen tussen vrijdag 3 december 17 uur en maandag 6 december 6 uur. Daarmee wou de gouverneur de wintersensibiliseringscampagnes van BOB en VSV inzetten en benadrukken. Zowel ‘s nachts als overdag en op de grote en kleine wegen stonden ze paraat. In 2019 werd al eens zo’n actie op poten gezet, toen werden er 265 politiemensen ingeschakeld, in totaal goed voor 2.176 uren controle. Nu waren dat er 217, wat 1.317 uren opleverde.

Bijna 4 op 10 te veel gedronken

Tijdens het weekend werden 2.401 chauffeurs getest op alcohol, waarvan 3,7 procent positief tekende. Dat is een stijging van maar liefst 1,3 procent in vergelijking met twee jaar geleden, terwijl de cijfers tussen 2018 en 2019 net gedaald waren. Er werden 19 rijbewijzen per direct ingehouden. Het hoogste percentage positieve ademtests werd geregistreerd in de lokale politiezone MIDOW (Wielsbeke) (8,3%), gevolgd door Arro Ieper (7,3%) en pz RIHO (Roeselare) (6,7%). Opmerkelijk: in pz Bredene/De Haan en bij de scheepvaartpolitie blies iedereen die werd gecontroleerd negatief, daar werd de doelstelling om volledig nuchter te rijden voor het eerst ooit behaald.

Weinig speekseltesten afgenomen

Op drugs werd er dit jaar veel minder gecontroleerd: 76 speekseltests tegenover 1.151 in 2019. Van die 76 bleek wel 25 procent onder invloed te zijn, waardoor er 17 rijbewijzen werden ingetrokken. De lokale politiezone Het Houtsche (Oostkamp) registreerde het meeste tests (47), maar toch was het in pz Grensleie (Menen) dat alle 5 afgenomen speekseltests positief waren.

Meer snelheidsduivels dan in 2019

Maar nog meer dan het bovenstaande heeft de West-Vlaming vooral een zware voet. Van de 15.836 controles reed 4,43 procent te snel, met 5 ingetrokken rijbewijzen als resultaat door zwaar overdreven snelheid. Twee jaar geleden hield 2,35 procent van de chauffeurs zich niet aan de snelheidsbeperkingen. In de lokale politiezone Kouter (Torhout) passeerden het meest aantal mensen langs de flitspaal, maar men reed het snelst in pz Damme/Knokke-Heist (18 procent) en pz MIRA (Waregem) (13,9 procent).

Andere inbreuken waren het gebruik van gsm achter het stuur, het niet (correct) dragen van de gordel en het ontbreken van boorddocumenten. Daarvoor werden er respectievelijk 4, 10 en 86 pv’s opgesteld.