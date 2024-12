Al whisky op bij ochtendlijk ongeval: automobilist (67) moet op politierechtbank onmiddellijk rijbewijs afgeven

Hij kreeg nog de kans om de politierechter van het tegendeel te overtuigen, maar zelfs de voorgelegde bloedtest toonde aan dat een 67-jarige automobilist uit Menen met een alcoholprobleem kampt. De politierechter verklaarde hem dan ook rij-ongeschikt waardoor hij meteen zijn rijbewijs voor minstens 6 maanden moest afgeven. Ook die ochtendlijke whisky speelde niet in zijn voordeel…

Op 22 juni 2023 om 9.45 uur ’s ochtends botste Christian G. op enkele honderden meters van zijn woning met de wagen tegen een stilstaande vrachtwagen. Hij bleek 1,3 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ik had keelpijn en deed een whisky in mijn koffie om op te monteren”, klonk het. Hij verklaarde ook dat hij al 2 pilsjes had gedronken. Het deed bij de politierechter halfweg november al de wenkbrauwen fronsen. “Hij trok geen lessen uit het verleden. Twintig jaar geleden liep hij al eens een veroordeling op voor een dodelijk ongeval”, foeterde de openbare aanklager.

Toch kreeg G. nog de kans om aan de politierechter aan te tonen dat hij niet met een alcoholprobleem kampt en wél nog rijgeschikt was. De test die hij bij de dokter aflegde, toonde evenwel een negatief resultaat. “Maar ik ben toch al 5 tot 6 weken gestopt met alcohol te drinken”, probeerde G. nog tevergeefs. De politierechter verklaarde hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden.

Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden sober is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. G. kreeg ook nog een boete van 1.200 euro en een rijverbod van 15 dagen. (LSi)